Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.
BEŞİKTAŞ'IN DURUMU
Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
KAYSERİSPOR'UN DURUMU
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.
CEZALI FUTBOLCU YOK
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş; Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
Kayserispor; (Muhtemel) Bilal, Hosseini, Ramazan, Jeanvier, Carole, Attamah, Boa Morte, Kartal, Mane, Thiam, Bahoken
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