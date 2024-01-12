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  5. Beşiktaş taraftarı çıldıracak! Efsane isim geri geliyor!

Beşiktaş taraftarı çıldıracak! Efsane isim geri geliyor!

Beşiktaş taraftarı çıldıracak! Efsane isim geri geliyor!
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Teknik direktör Fernando Santos'un dümeni devraldığı Beşiktaş'ta siyah-beyazlı yönetim taraftarın aklından çıkmayan Ricardo Quaresma'yı yeniden siyah - beyazlı ekibe katabilmek için kolları sıvadı. 40 yaşındaki Portekizli yıldız her an Beşiktaş'a geri dönebilir.

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirildi. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam görevine başladı.  Tecrübeli teknik adam ilk maçına Karagrümük maçıyla çıkmaya hazırlanırken Portekiz basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

O Jogo’un haberine göre Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, futbolu henüz bırakmadı. 40 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a dönmek için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Haberde Fernando Santos’un futbolcuyu yakından tanıdığına dikkat çekildi. Yıldız futbolcunun15 Mayıs 2022'den bu yana resmi maça çıkmadığının altı çizildi.

Portekizli futbolcu Beşiktaş formasıyla çıktığı 227 maçta 38 gol attı, 77 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş’ta bir Ziraat Türkiye Kupası, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

 

Etiketler Beşiktaş quaresma ricardo quaresma beşiktaş transfer
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