Beşiktaş'a uçuş izni çıkmadı

Teknik Direktör Şenol Güneş’in 130 kilometrelik kara yolculuğuna sıcak bakmaması üzerine İngiltere’nin sömürgesi altındaki bölgeden uçmayı planlayan siyah-beyazlı kulüp, hem zaman darlığı hem de bürokrasi yüzünden gerekli uçuş izinlerini alamadı.



İspanya kampında iki hazırlık maçını geride bırakan Beşiktaş, son sınavı olan Real Betis karşılaşması öncesi havalimanı sıkıntısı yaşıyor.



Daha önceki Real Valladolid ve Las Palmas maçlarını, takım oteline yakın Marbella Stadı’nda oynayan siyah-beyazlı ekip, son maçını yarın hem takım oteline hem de Malaga Havalimanı’na uzak bir yerde yapacak.



New Mirador Stadı’nda oynanacağı açıklanan maçtan sonra 130 kilometre kara yolculuğuyla Malaga Havalimanı’na gidecek olan Beşiktaş kafilesi bu yorucu seyahat için çözüm arayışına girdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yakınlarda bir havalimanı aranmasını istedi. Bu istek üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri Cebelitarık’ta bir havalimanı buldu. Karşılaşmanın da bu bölgeye yakın bir yerde oynanacak olması nedeniyle, Cebelitarık’tan uçmak isteyen Beşiktaş bu kez diplomatik engele takıldı.



İngiltere’nin sömürgesi altındaki Cebelitarık’taki havalimanını kullanmayı planlayan Beşiktaş Kulübü, zaman darlığı ve bürokrasi nedeniyle gerekli uçuş iznine ulaşamadı. Bu durum üzerine son maçı da Marbella Stadı’nda oynamak için harekete geçen Beşiktaş’ın imzalanan sözleşme nedeniyle bu girişimi de sonuçsuz kaldı.



Son bir görüşme



Real Betis ile New Mirador Stadı’nda oynayacak olan Beşiktaş, yine de karşılaşmanın Malaga Havalimanı’na daha yakın sahalardan birine alınması için bugün de bazı çalışmalar yapacak.



Son maçın oynanacağı bölge dışında, otel ve ilk iki maça ulaşım konusunda kampın çok iyi geçtiği öğrenilirken, kulüp yetkilileri, organizatörlerle son bir kez daha görüşecek.



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