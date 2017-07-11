Beşiktaş’ı korkutan Talisca gelişmesi

Beşiktaş’ta İzni bitmesine rağmen takıma katılmadığı için Teknik Direktör Şenol Güneş ve Başkan Fikret Orman'ın tepkisini çeken Anderson Talisca'nın, İngiltere'ye transferinin mümkün olmadığına dair yorumlar tam olarak gerçeği yansıtmıyor. United’ın Talisca’yı Premier Lig’de oynatabilmesi için bir ihtimal daha var.

Premier Lig'de bir yabancı oyuncunun çalışma izni alabilmesi için ülkesinin milli takımının son iki yıldaki maçlarının belli bir bölümünde oynaması gerekiyor. Talisca’nın ülkesi Brezilya FIFA sıralamasında ilk 10’da olduğu için milli maçların en az yüzde 30'unda forma giymiş olması gerekiyor ve Talisca bu kriteri karşılamıyor.

Fakat Manchester United’ın Talisca için Exceptions Panel itiraz mercisine başvurarak Ada için gerekli izni alma ihtimali bulunuyor.

Yani 23 yaşındaki oyuncunun kriterleri karşılamasa da Premier Lig'de oynayacak kaliteye ve lige katkı sağlayacak yeteneğe sahip olduğu sonucuna varılırsa, transferi için onay verilmesi sonucu doğabilecek. Ancak bunun çok karışık kuralları var.

Belli bir puanlama ölçüsü olan uygunluk kriteri için bu puantaj tutturulsa da oyuncu için yine de ret kararı verilebiliyor. Ancak habere göre federasyona bağlı kurulun Anderson Talisca ile ilgili kanaatini son derece olumlu etkileyecek bir ayrıntı yer alıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun 2014'te gerçekleştirdiği konferans ve bunun raporlanmış halinde ‘Brezilya'daki genç oyuncuların gelişimi' başlığı altında Talisca, örnek futbolcular arasında gösteriliyor. İngiltere Futbol Federasyonu'nun raporuna bu şekilde girmiş bir futbolcu için çalışma izninin hızlı bir şekilde çıkacağı belirtiliyor. Gerçi Talisca geçen yıl Beşiktaş’a transfer olana kadar kaybolmak üzere olan bir oyuncuydu. 2014’teki tavsiyenin halen geçerli olup olmadığı bilinmiyor.