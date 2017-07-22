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  5. 22 Temmuz 2017 16:56

Beşiktaş'ın yeni durağı İspanya

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'de, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık maçlarına İspanya'da devam edecek.

Beşiktaş'ın yeni durağı İspanya
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Çin seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, yarın  öğle saatlerinde İspanya'nın Marbella şehrine giderek kampa girecek.

Beşiktaş, kamp süresince İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı  oynayacak.

Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü  karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas  ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye  dönecek.

Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçlarının tamamı TSİ  20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, İspanya dönüşü, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü  Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarına İstanbul'da  devam edecek

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