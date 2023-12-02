Beşiktaş'ta beklenen gün geldi: Yeni başkan belli oluyor

Beşiktaş’ta gözler bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi ve mali genel kurula çevrildi.

Siyah-Beyazlı camianın nabzı bugün ve yarın BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde atacak. 2 günlük maratonun ilk ayağı bugün saat 10.00’daki mali genel kurulla başlayacak.

Olağanüstü seçim kararı alan Çebi’nin yapacağı konuşma, camianın önemli isimlerinin kürsüdeki açıklamaları ibra oylamasının olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını tayin edecek.

Öte yandan Cumhuriyet gazetesinden Hilmi Türkay'ın haberine göre Ahmet Nur Çebi’nin camianın bir kısmına sitem edeceği öğrenildi.

GÖZLER FİKRET ORMAN'DA

Eski başkan Fikret Orman’ın mali genel kurula katılıp katılmayacağı merak konusu. Pazar günkü seçim, Siyah-Beyazlı kulübün geleceği için önemli bir adım. Adaylar Hasan Arat ve Serdal Adalı, projelerini anlatmayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI VE VAATLERİ

SERDAL ADALI: Ekolojik kent projesi, Beşiktaş’ı mali yönden rahata çıkaracak. Gayrimenkul projesini değersizleştirmeye çalışsalar da bu Beşiktaş’ın kurtuluş, mali yönden rahata çıkma projesidir. Seçimi kazanacağıma emin olsam da kaybedersek ertesi gün gelirler bu projeleri kendilerine veririm. 10 seçim gördüm, stat dışında seçimden önce açıklanıp yapılan ilk proje olacak bizimki. Ben bu camiada Serdal Adalı’yım. Hiç kimseden ne izin alırım, ne de Beşiktaş icazet almamı gerektiren bir konu. Hiç de öyle har vurup harman savuran yapım yok. Kulübün parasını, bir kuruşunu ne lüzumsuz harcarım ne de harcatırım.

HASAN ARAT: Plan ve programlarımız gayet hazır bir şekilde yola çıktık. Yönetim kurulu üyelerimiz işinin ehli insanlar. Camiamıza verdiğimiz sözleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak gerçekleştireceğiz. Transfer için üç kulüple görüşme halindeyiz. Bu kulüplerde hedeflediğimiz oyuncular var. Transferleri çok hızlı şekilde yapacağız. Futbolu Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay yönetecek. Seçimden sonraki F.Bahçe derbisi çok önemli. O günü başarılı şekilde geçtiğimiz takdirde şampiyonlukta Beşiktaş’ın ciddi şansı olmaya başlayacak. Pes etmek yok. Chelsea’den futbolcu alacağız, PSG ile altyapı anlaşması yaptık.