Beşiktaş'ta Quaresma depremi !

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk eden Beşiktaş’a Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre’den kötü haber geldi.

Maçın henüz 3. dakikasında Mustafa Pektemek’in golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, asiste imza atan Ricardo Quaresma’nın sarı kart görmesiyle yıkıldı.

Portekizli futbolcu bu kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Gökhan Töre ise 33. dakikada oyundan alındı ve yerine Caner Erkin dahil oldu.

Mücadelenin 40. dakikasında Pektemek ile farkı 2’ye çıkartan Beşiktaş’ta asistin sahibi ise yine Quaresma oldu.