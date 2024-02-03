  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru

Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru

Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru
Güncelleme:

Beşiktaş'tan taraftarların deplasmanda yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamada, "Kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na fotoğraflar, videolar ve yazılı deliller ile birlikte şikayet başvurusu yapılarak önlem alınması istenmiştir" denildi.

Beşiktaş Kulübü'nden taraftarların deplasmanda yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamada, "Kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na fotoğraflar, videolar ve yazılı deliller ile birlikte şikayet başvurusu yapılarak önlem alınması istenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların deplasmanda yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün sitesindeki açıklamada, "Spor, birleştiricidir. Sporun bu birleştiriciliğini bozacak her türlü eyleme karşı tüm kulüplerin aynı biçimde karşı durması gerektiğine inanıyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda, başka bir deyişle evimizde misafir takımın yönetici, oyuncu ve taraftarlarına saygı çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlarken; ne yazık ki deplasman maçlarında Beşiktaş taraftarına yönelik gayri insani, gayri hukuki, tutum ve davranışlar sergilenmektedir" denildi.

Beşiktaşlı taraftarların deplasmanlarda sorun yaşadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"En son oynadığımız Sivasspor maçı ve bir önceki Rizespor deplasmanında, kötü hava koşullarına rağmen ayakkabıları çıkartılan, kişilik haklarını ihlal edecek şekilde aramalara maruz kalan taraftarımızın maçı izlemesi engellenmeye çalışılmıştır. Bugün itibarıyla kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna fotoğraflar, videolar ve yazılı deliller ile birlikte şikayet başvurusu yapılarak önlem alınması istenmiştir."

Etiketler Beşiktaş beşiktaş başvuru bakanlık içişleri bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel seçim startını verdi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel seçim startını verdi Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu Adana'da korkutan deprem Adana'da korkutan deprem Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili skandal iddia Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili skandal iddia Rocky efsanesi hayatını kaybetti Rocky efsanesi hayatını kaybetti