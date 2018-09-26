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  5. 26 Eylül 2018 15:55

Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme

Derbide attığı golle “Golcü krizi” yaşayan Be- şiktaş’ı sırtlamaya devam eden Ryan Babel’in sezon sonu bitecek olan sözleşmesi uzatılıyor.

Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
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DERBİDE attığı golle “Golcü krizi” yaşayan Be- şiktaş’ı sırtlamaya devam eden Ryan Babel’in sezon sonu bitecek olan sözleşmesi uzatılıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’a çağırdı. 2 sezon önce devre arasında Deportivo la Coruna’da bedavaya alınan ve Hollanda Milli Takımı’na kadar yükselen 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2020’ye kadar uzatılacağı öğrenildi. Geçen sezonu 45 maçta 15 gol 7 asist ile tamamlayan Babel, bu sezona da müthiş başladı. Ligde 6 maçta 4 gol atan Babel'in Avrupa maçlarında da 2 golü bulunuyor.

(Güneş)

 
 

ryan babel
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