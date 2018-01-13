Burak Yılmaz'dan şaşırtan transfer açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, basın toplantısında transfer teklifleri aldığını ve gitme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Trabzonspor'a sezon başında gelen Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuşan milli futbolcu, yurt dışından teklif aldığını açıkladı. Tecrübeli forvet oyuncusu, gitme ihtimalinin de olduğunu belirtti.

Sözlerine yaşadığı sakatlıklarla başlayan Burak, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çapraz bağlarım kopabilirdi sahadan dolayı. Konyaspor maçı ile geri döneceğim." dedi ve kendisine teklif aldığı yönünde gelen soruya açıkça cevap verdi.

Milli golcü, "Teklifler aldığım doğru. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır." sözlerini sarf etti.

Gol krallığıyla ilgili gelen soruya ise yıldız futbolcu "Jahovic'in gol krallığında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok da beğeniyorum. Gomis de iyi ama Jahovic daha önde!" ifadelerini kullandı.