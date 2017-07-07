Clichy 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. olarak tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transferi için uğraş verdiği Gael Clichy'i renklerine bağladı.

Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan Fransız sol bek, 3 yıllığına Başakşehir'e imza attı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Clichy, ''Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Ben bir Fransız olarak, İstanbul'da olacak olmaktan dolayı çok mutluyum. 14 yıl İngiltere'de oynadım ve buraya gelme kararını almak çok önemliydi. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'a gelme kararını verdim. 3 yıl sözleşmem var, ama umarım daha fazla İstanbul'da kalabilirim'' dedi.

Clichy'nin açıklamaları şöyle:

Başakşehir yöneticileriyle konuştuklarımda doğru bir karar verdiğimi düşündüm. Başakşehir de Manchester City gibi. Başakşehir'in son anda iki kupa kaçırdığını biliyorum, yıllar geçtikçe büyüyor. İngiltere'de çok büyük başarılar kazandım. Bu başarıları elde etmek için çok çalışmak gerekir.

'Galatasaray'dan yalnız 1 kişi görüşmeye geldi'

Fenerbahçe ile görüştüm. Ancak Galatasaray kadar ciddi değildi. Galatasaray'la da görüştüm. Ama onlardan yalnızca 1 kişi beniml görüşmeye geldi. Başakşehir'den birçok yönetici benim yanıma geldi. Bu beni ne kadar istediklerini gösteriyor. Başakşehir bir proje takımı. Burada olmak benim için çok önemli. Başkanımızla tanıştım, bu da önemli bir faktör oldu kararımı vermem yönünde.