Derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Süper Lig'in 34. haftasında perşembe günü Trabzonspor'u sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel'in sakatlandığı açıklandı.
Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Nijeryalı futbolcu Samuel'in, Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği kaydedildi.
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