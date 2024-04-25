Derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Dev derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

İsmail Kartal'ın 10. derbi heyecanı

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbi heyecanı yaşayacak. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray'la ise 0-0 berabere kaldı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı mücadele etti. İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Kanarya'da, Galatasaray’a karşı da 5 maçta kulübede yer alan Kartal, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş’a karşı 10. maç

İsmail Kartal, Beşiktaş’la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’u çalıştıran Kartal, siyah-beyazlılarla ligde 9 kez oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Serdar Topraktepe’nin ilk derbi heyecanı

Teknik Direktör Fernando Santos’la geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımın başına Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe geçti. Ligde iç sahada MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden Topraktepe idaresindeki Kara Kartal, rakibiyle Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda ise golsüz berabere kaldı.

Bu sezon Rıza Çalımbay’ın ayrılığının ardından da Santos dönemi başlayana kadar 3 maçta bu görevi üstlenen Serdar Topraktepe, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almış ve 7 golle de 2.3 gol ortalaması yakalayarak, bu sezonki teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalamasına sahip isim olmuştu.



Cumartesi günü Fenerbahçe müsabakasıyla futbol A takımıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak olan 47 yaşındaki antrenör, Kadıköy’de alacağı 3 puanla kariyeri için de önemli bir adım atmanın peşinde.