Dört büyüklerden ortak aşı çağrısı

Süper Lig’in ‘dört büyükler’i olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaklaşan sezon öncesi taraftarlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayından bugüne toplamda 63,3 milyon doz aşı yapıldı. İlk doz uygulananların sayısı 38,9, iki doz yapılanların sayısı ise 20,7 milyon.

Covid-19 salgınının kontrole alınmasında aşılamaya dikkat çekilirken, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, gelecek ay başlayacak 2021-2022 sezonu için taraftarlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kulüplerin Twitter hesaplarından paylaşılan ortak metinde şöyle dendi: “Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım.”