Ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 3.haftasındaki erteleme maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 3.haftasında Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
26 Eylül Salı İstanbulspor- Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba Adana Demirspor- Beşiktaş: Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe Fenerbahçe-Başakşehir: Zorbay Küçük
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