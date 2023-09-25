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Ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu

Ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 3.haftasındaki erteleme maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 3.haftasında Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

26 Eylül Salı İstanbulspor- Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

27 Eylül Çarşamba Adana Demirspor- Beşiktaş: Ümit Öztürk

28 Eylül Perşembe Fenerbahçe-Başakşehir: Zorbay Küçük

Etiketler hakem maç erteleme
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