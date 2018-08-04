Fatih Terim Eto'o'yu veto etti

Süper Lig’de son olarak Konyaspor forması giyen ve dün kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Samuel Eto’o’ya yaklaşık 10 takımdan teklif var. Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formasını terleten Eto’o’nun menajerler aracılığıyla Galatasaray’a teklif edildiği belirtilirken, Abdurrahim Albayrak’ın bu teklifi Fatih Terim’e ilettiği fakat deneyimli teknik adamın Eto’o’yu reddettiği ifade edildi.

Süper Lig, Amerika, Fransa gibi ülkelerden teklifler alan 37 yaşındaki yıldız golcünün Türkiye’de kalmak istediği öğrenilirken, bonservisi elinde olan futbolcunun Bursaspor ve Göztepe ile görüştüğü bildirildi. Stancu’dan istenilen verimi alamayan ve henüz forvet transferi yapamayan yeşil timsahların Eto’o’yu çok istediği ifade edilirken, Ghilas - Deniz Kadah ve Ömer Şişmanoğlu’na sahip olan Göztepe’nin işi biraz daha ağırdan aldığı anlaşıldı.

(Diriliş Postası)



