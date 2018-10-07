Fenerbahçe - Başakşehir: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, konuk takım da 2 haftadır galip gelememiş oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının ilk 11'ini bozmadı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovak temsilcisi Spartak Trnava karşısında 2-0 galip geldikleri müsabakanın kadrosunda değişiklik yapmadı.

Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol Başakşehir önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi. Kalede Harun Tekin'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda 1 değişikliğe gitti. Avcı, Kerim Frei'ın yerine sakatlığı geçen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi. Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha çok pozisyona giren takım Fenerbahçe'ydi. İlk tehlikesini 15. dakikada Ayew ile yakalayan sarı lacivertliler, 3 net fırsat yakaladı ama Mert Günok'u geçemedi. Başarılı kaleci, özellikle 45. dakikada Hasan Ali'nin şutunda Eljif'ten seken topta müthiş bir reaksiyonla golü engelledi. İkinci yarıda da Fenerbahçe oyunun hakimiydi. Ancak sarı lacivertliler, rakip savunmayı bir türlü aşamadı.

Medipol Başakşehir'in 82. dakikada Elija ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Karşılaşmada kalan sürede gol olmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Böylece Fenerbahçe üstüste 3. maçından da galibiyet alamamış oldu. 8 puana yükselen sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı. Medipol Başakşehir ise haftayı 15 puanla tamamladı.