Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında hem alt sıraları hem de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni konuk etti. İki takım 2-2’lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 38’e çıkardı. Gençlerbirliği ise 21 puana yükseldi ve kritik bir puan kazanmış oldu.

Müsabakaya Fenerbahçe hızlı başlarken oyun üstünlüğünü derhal elinen sarı-lacivertliler peş peşe pozisyonlar bulsa da devrede tabelayı değiştiren taraf Başkent ekibi oldu. Gençlerbirliği, 45’te Nabil Dirar’ın Volkan Demirel’le yaşadığı anlaşmazlıktan sonra kendi kalesine gönderdiği topla skoru 1-0’a getirdi.

Taraflar bu skorla soyunma odasına giderken Fenerbahçe ikinci yarıya çok hızlı başladı. 46’da Alper Potuk’un muhteşem golüyle durumu eşitleyen Fenerbahçe, 61’de Nabil Dirar’ın golüyle öne geçmeyi başardı.

Kadıköy’de gecenin ikinci şoku 69’da yaşandı. Marko Milinkovic’in golüyle Alkaralar skora yeniden denge getirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe gol arayışlarını sürdürürken Gençlerbirliği ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.