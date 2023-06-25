Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı derken menajeri bombayı patlattı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten Miha Zajc'ın menajeri başarılı oyuncunun yeni rotasının ne olacağına dair ilk açıklamayı yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de iç transfer için flaş bir gelişme yaşandı. İki sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc'ın sözleşmesi ise sona ermişti.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Adı Avrupa kulüpleri ve Beşiktaş'la anılan Sloven futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyordu.

Başarılı oyuncunun temsilcisi, Sports Digiale'e yaptığı açıklamada son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Sarı - lacivertlilerle görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Zajc'ın temsilcisi, "Fenerbahçe sözleşme uzatmak istiyor ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu görüşmeler yurt dışında yüz yüze de oldu. Zajc’ın çok fazla para istediğine dair söylemler bütünüyle yalan. Halledilmesi gerek konular var." ifadelerini kullandı.



Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.