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Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkanlık seçim tarihi de belli oldu. Karara göre seçim, 29-30 Mayıs 2021'de yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, salgın tedbirleri kapsamında online olarak başladı. 

FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.

Kulübün tüzüğü gereğince bu toplantıda yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi ise conora virüs salgını sebebiyle alınan idari kararlar doğrultusunda gelecek yıla ertelenmişti.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe başkanlık seçim tarihi seçim tarihi başkanlık
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