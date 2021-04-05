Fenerbahçe'de ''Kadıköy kabusu'' sona erdi!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini 1-0'lık skorla alarak altın değerinde bir üç puan kazandı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti. Zirve yolunda rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sarı-lacivertliler kazanıp zirveyle puan farkını azaltmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar, takımdaki yerlerini alamadı. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamadı.

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi. Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Pelkas, Valencia, Samatta

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega



İLK YARI

Dakika 6: Szalai savunmadan uzun oynayarak Ozan'ı savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top kaleci Cenk'te kaldı.

Dakika 17: Denizlispor'da Sagal'ın uzun pasında savunma arkasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sacko kaleyi düşündü, Szalai son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

Dakika 36: Denizlispor atağında Sagal'ın ceza alanı dışından şutunda köşeye giden topunda Altay uzanarak gole izin vermedi.

Dakika 41: Hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal topla birlikte ceza alanına girdi Altay'dan kurtardığı topu içeriye çevirdi savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

İKİNCİ YARI

Dakika 50: Fenerbahçe'nin baskı kurduğu dakikalarda sağ kanatta ceza alanında topla buluşan Pelkas'ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip direkten döndü sonrasında ceza alanı dışında topla buluşan Ozan kaleyi düşündü, top Cenk'te kaldı.

Dakika 64: Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Samatta'nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0

Dakika 74: Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ozan kendi götürdüğü topla ceza alanına girdi rakibinden sıyrılıp ortaya çevirdiği topa son anda Cenk müdahale ederek tehlikeyi önledi.

Dakika 83: Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşun İrfan'ın vuruşunda Szalai'den de seken top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı nedeniyle GOL iptal edildi.