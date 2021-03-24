Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.