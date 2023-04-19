Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş: 90+3'te kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından son dakika golü ile kazandı.
Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı. Kritik karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çaldı. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Ali Ögel ile Kemal Yılmaz üstlendi. Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 2-1 üstün ayrıldı.
Başakşehir'in golü 30'uncu dakikada Danijel Aleksic'ten geldi. Fenerbahçe'de fileleri 88 ve 90+3'te Joao Pedro havalandırdı. Başakşehir'de 71'inci dakikada Ahmed Touba ve 90+7'de Ömer Ali Şahiner kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 63'e yükseltti. Başakşehir ise 45 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE: 1-2
GOLLER: 30' Danijel Aleksic, 88' Joao Pedro, 90+3' Joao Pedro
KIRMIZI KARTLAR: 71' Ahmed Touba, 90+7' Ömer Ali Şahiner
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Sysz, Figueiredo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Rossi, Valencia
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