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Fenerbahçe'den Süper Kupa finali krizi için dikkat çeken açıklama

Fenerbahçe'den Süper Kupa finali krizi için dikkat çeken açıklama
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Lig finaline ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Süper Kupa final maçının organizasyonu ile ilgili yaşanan aksaklıklar, sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret değildir" denildi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde yaşananlara ilişkin resmi sitesi üzerinden açıklama yaptı. 

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ancak iki kulübün Atatürk forması ile antrenmana çıkma talebinin Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesi sebebiyle oynanamayan karşılaşmaya ilişkin yapılan açıklamada "Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur" denildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ayrıca maçın organizasyonu ile ilgili aksaklıkların sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret olmadığı belirtildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanmış olan Süper Kupa final karşılaşması ve bu süreçte yaşananlar üzerinden oluşan gündeme dair kısa bir bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle, tüm süreç boyunca milletimizin yanımızda olduğunu görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zor süreçte bize güç ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçemizin de üstün değerleridir. Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin, maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız. Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur. Süper Kupa finalinin iptaliyle oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır. Yaşanan bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur.

"SADECE İKİ KULÜBÜN TALEPLERİNİN KABUL EİDLMEMESİNDEN İBARET DEĞİL"

Kamuoyunda yanlış bir kulvarda sürdürülmeye çalışılan tartışmaların bir an önce sona ermesi en büyük arzumuzdur. Sporun siyasetten uzak olması gerektiğini hatırlatarak; spor ve siyaseti birbirine karıştırmadan, sporu siyasi rekabetin malzemesi yapmadan, herkesi aklıselimle davranmaya davet ediyoruz. Şunu da özellikle belirtmek istiyoruz ki; Süper Kupa final maçının organizasyonu ile ilgili yaşanan aksaklıklar, sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret değildir. Ayrıca, maça çıkmama kararı iki kulüp tarafından alınmış olmasına rağmen sadece Kulübümüzü ve yöneticilerimizi hedef alarak gerçek dışı, spekülatif söylem ve mesajlar paylaşan, iftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
#süper kupa

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe süper kupa açıklama süper kupa finali
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