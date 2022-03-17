Fenerbahçe’den tepki çeken karar

Fenerbahçe’nin taraftar derneği FEDER’in yaptığı açıklamadan sonra Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ömer Okan, Fenerbahçe ile Bahçeşehir Koleji arasında imzalanan ‘Eğitimde Güç Birliği Protokolü’yle ilgili açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe kulübü önceki gün Bahçeşehir Koleji’yle bir protokol imzaladığını ve Fenerbahçe Koleji’nin önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren “Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Kampüsü” adıyla eğitime devam edeceğini duyurmuştu. Bu açıklamaya Fenerbahçe Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri tepki gösterdi ve anlaşmanın iptalini talep etti.

Fenerbahçe’nin taraftar derneği FEDER de sosyal medyada yaptığı açıklamada söz konusu karardan geri dönülmesini istedi. FEDER’in açıklamasında okulun kulüp tüzüğünün üçüncü maddesine göre kurulduğu ve başka kuruma devredilemeyeceği söylendi.

Fenerbahçe’den konu hakkında şu açıklamalar yapıldı:

“Değerli Üyelerimiz, taraftarlarımız, tüm Fenerbahçe ailemize merhaba diyerek, herkese sevgi ve saygılarımı ileterek sözlerime başlamak istiyorum.

Dün Fenerbahçe olarak Bahçeşehir Koleji ile gerçekleştirdiğimiz protokol anlaşmasını duyurduk. Fenerbahçe Spor Kulübü, Atatürkçü duruşuyla, sahip olduğu değerlerle var olan; bu değerleri nesilden nesile yayan, sporcusuyla, taraftarıyla, üyeleriyle bir bütün olan 115 yıllık bir çınardır.

Fenerbahçe Eğitim Kurumları da Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan değerlerin, nesilden nesile aktarıldığı, çocuklarımızın Fenerbahçeli birer birey olarak yetişmesinde ve gelişmesinde önemli bir role sahiptir.

Başkanımız Ali Koç’un da her zaman vurguladığı gibi “Bir asrı aşkın geçmişiyle Türk sporuna önderlik eden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün en önem verdiği konuların başında Fenerbahçe Eğitim Kurumları gelmektedir.

Tam olarak bu doğrultuda Fenerbahçe Kolejimiz ile Bahçeşehir Kolejleri arasında bir iş birliği yaptık.

Bu iş birliğini anlatan tam tanım ise “EĞİTİMDE GÜÇ BİRLİĞİ” oldu.

Bahçeşehir Koleji, 3 kıtada, 9 ülkede bulunan, dünyada 200 bini aşkın öğrenciyi geleceğin eğitimiyle buluşturan bir marka. Alanının en iyiler arasında yer alıyor. “

FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI VE FENERBAHÇE KOLEJİ MARKASININ TÜM HAKLARI, KULÜBÜMÜZÜN BÜNYESİNDE VE TASARRUFUNDADIR

Bu iş birliğinin ardından gündem olan iddialar ve yorumlar üzerine gelen soruyu yanıtlayan Yöneticimiz Ömer Okan, “Evet, camiamızda oluşan hassasiyeti, bu anlaşma ile hiç ilgisi olmayan yorumları, iddiaları fark ettik. Çocuklarımızın eğitim kalitelerini, güncel metotlarla güçlendirmeyi ve daha da iyi seviyeye getirmeyi hedefleyen bu iş birliğinde, Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Fenerbahçe Koleji markasının tüm hakları, Kulübümüzün bünyesinde ve tasarrufundadır. Bunu biraz açalım ve bu bölümü herkesin dikkatle dinlemesini rica ediyorum:

Fenerbahçe Eğitim Kurumlarımızın devri, satışı, el değiştirmesi, arsamızın satılması gibi şeyler, her nereden hangi niyetle ortaya atıldı bilemiyoruz ancak bunlar söz konusu dahi değildir.

Tüm bunlar kulübümüze aittir.

Fenerbahçe Spor Kulübü istediği zaman ve istediği yerde Fenerbahçe Kolejleri’nin açılması ile ilgili tasarrufu da elinde bulundurmaktadır. Yani biz istediğimiz zaman Kolejimizin şubelerini açabilecek noktada tüm tasarrufu da elimizde bulunduruyoruz.

Bu iş birliğinin ana, asıl ve yegâne amacı marka değerinin arttırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesidir. Gerek pandemi gerek ekonomik koşullar, onlarca şubesi ve yapılanması olan özel okulların dahi ayakta kalmasını her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır.

Yapmış olduğumuz bu iş birliği, Fenerbahçe Koleji’nin tüm bu çerçevede hiçbir zarar görmeden, aksine daha da güçlenerek yoluna devam etmesi adına da çok önemlidir. Konusunda uzman kadrosu ve yaklaşımıyla, eğitimde çok güçlü bir vizyonu olan Bahçeşehir anlaşmamızla Kulübümüze düzenli bir gelir gelecek, sürdürülebilirliğimiz daha da güçlenecek ve inanıyoruz ki Fenerbahçe Koleji daha da büyüyecek bir yapıya dönüşecektir.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, milli değerlerine bağlı, bilinçli, girişimci, üretken, başarılı, hedefleri olan, uluslararası ve kültürlerarası diyalog ve deneyim kazanmış bireyler yetiştirme amaçlarımızı, Bahçeşehir Koleji iş birliğimiz ile daha da güçlü şekilde sahipleniyor olacağız.

Amacımız Fenerbahçe değerleri ile yetişen çocuklara sunulan eğitimi, daha da iyi noktalara taşımaktır. Bu noktada çocuklarımızın başarısı için biz yönetim kurulumuz ile her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizle ve velilerimizle iç içe olmaya, görüş alışverişleri yapmaya devam edeceğiz.

Şunu da net olarak belirtmekte fayda görmekteyim:

FENERBAHÇE KOLEJİ’NDE TANINAN EĞİTİM HAKKINDAN TUTUN, FENERBAHÇE KONGRE ÜYELERİNE SUNULAN İNDİRİM VE BURS HAKLARI AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde spor yapan çocuklar, Fenerbahçe Koleji’nde eğitim gören öğrenciler mezun olana kadar aynı şartlarda eğitimlerine devam edecekler. Fenerbahçe Kolejinde tanınan eğitim hakkından tutun, Fenerbahçe kongre üyelerine sunulan indirim ve burs hakları aynı şekilde devam etmektedir.

Fenerbahçe’nin eğitimdeki varlığına çok önem veren bir Başkanımız, Türkiye’de eğitim alanında atılım yapan bir marka ile iş birliğimiz var. Ben keza yine ülkemizde bulunduğu alanda ilk birkaç okul arasında yer alan Okan Üniversitesi Mütevelli heyeti üyesiyim, Okan Eğitim Kurumlarının içinden geliyorum.

Dolayısıyla bu konunun olduğundan farklı noktalara taşınması Fenerbahçe’ye zarar vermek dışında başka hiçbir anlam taşımamaktadır!

BÜYÜME STRATEJİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA FAZLA ŞUBELER DE ANLAŞMAMIZIN İÇERİĞİNDE YER ALMAKTADIR

Fenerbahçe Spor Kulübü, eğitim konusundan geri adım atmamış, bu sektörden ve alandan çıkmamış aksine daha da büyümek ve gelişmek için bir adım atarak bu iş birliğini gerçekleştirmiştir. Büyüme stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde daha fazla şubeler de anlaşmamızın içeriğinde yer almaktadır.

Sözlerime son verirken Fenerbahçemize gönül vermiş herkesin şunu bilmesini rica ediyoruz; dünden itibaren gündemde yer aldığı şekilde, Fenerbahçe’nin zarar görmesine sebep olacak, sahip olduklarından vazgeçilecek bir adımı ve kararı gerek Başkanımız Ali Koç gerekse yönetim kurulumuz kesinlikle atmamıştır, bundan sonra da atmamız söz konusu değildir. Teşekkür ediyor, iyi yayınlar diliyorum.” dedi.