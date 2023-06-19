Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturacağı iddia edilen Vincenzo Montello için Sarı-Lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, teknik direktör Vincenzo Montello ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

"Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Adana Demirspor’u ligde 4.’lüğe taşıyıp, Avrupa bileti almasını sağlayan Montella futbolculuk döneminde de Sampdoria ve Roma gibi önemli kulüplerde oynamış, İtalya Milli Takımı’nda yer almıştı.

VİNCENZEO MONTELLA KİMDİR?

Montella 18 Haziran 1974 yılında doğdu. Futbolculuk kariyerine Empoli'de başladı. 96'da Genoa ile attığı 21 gol onu Seria A'da Sampdoria'ya taşıdı. Daha sonra Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.