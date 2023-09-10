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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi
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Fenerbahçe, ligde oynanacak Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı Lacivertliler'de sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu, antrenmana katıldı.

Süper Lig’in 5'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sonrasında takımla ilk kez takımla çalışmalara katıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yakından takip edilirken; hafta sonuna kadar engel bir durum ortaya çıkmazsa Antalyaspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Etiketler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe kadro antrenman sakatlık
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