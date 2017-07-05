Fikret Orman: ''Aboubakar'a 8-10 milyon euro veremeyiz''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor...

"Beşiktaş yoğun bir transfer sezonu geçirmeyeceğiz. Stoper mevkisine bir hamle yaptık. Santrfora da yapacağız. 6 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Herkes bir an evvel transfer yapılsın istiyor. Bu bizim siyasetimizle örtüşmüyor. Ana gayemiz sahada oynayacağımız doğru oyuncular almak istiyoruz.

Aboubakar'a 8-10 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz

Santrfor beklentimiz var. Kadromuzda iki santrforumuz var. Aboubakar arzu ettiğimiz bir oyuncuydu. Ama biz 1 senesi kalmış bir oyuncuya 8-10 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz.

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