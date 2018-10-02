Fikret Orman yerel seçimlerde Beşiktaş'tan aday mı olacak ?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün köşesinde dile getirdiği "CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olabilir" ifadeleriyle gündeme damgasını vurdu.

Övür yazısında yerel seçimler için dikkat çeken ilçelerin başında İstanbul Beşiktaş'ın geldiğini belirterek şu ifadeler yer verdi:

"Bu seçim merkezleri garanti olduğu için cazip tabii... Bu yüzden de fazla uğraşmak istemeyenlerin gözü hep oralarda. O ilçelerden biri de İstanbul Beşiktaş... Göz koyanlara gelince, son günlerde kulislerde konuşulan bir isim gerçekten şaşırtıcı; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. İlk başta inanmadım ama kulislerde söylenenler yabana atılacak gibi değil; "Orman önce kendisi için Kemal Bey'le konuştu. Ama sonra ne olduysa yönetimden Şafak Yazıcıoğlu adı dolaşmaya başladı."