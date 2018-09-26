Galatasaray, Anthony Modeste ve Gary Cahill transferlerini bitiriyor

Galatasaray'ın devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalar erken başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in 'değişim' mesajı ve hazırladığı rapor doğrultusunda kolları sıvayan Sarı- Kırmızılı yönetim, iki ismi yakın takibe aldı. Yaz döneminde de Galatasaray'ın transferleri için yoğun çaba harcadığı Anthony Modeste ve Gary Cahill tekrar gündemde.

Çin kulübü Quanjian'la bağlarını koparmasına rağmen henüz bonservisini alamayan Modeste'nin FIFA'daki sorununu çözmesi bekleniyor. Şu sıralarda Köln'de idmanlara çıkan 30 yaşındaki forvet, Aslan'ın birinci hedefi.

HEDEF BONSERVİS ÖDEMEMEK

Chelsea'nin 32 yaşındaki stoperi Cahill ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini duyurmuştu. Galatasaray'ın hedefi, her iki oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilmek. Böylece mevcut kadrodan herhangi bir satış yapılması da gerekmeyecek.