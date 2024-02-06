  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray aradığı sol beki Azerbaycan'da buldu

Galatasaray aradığı sol beki Azerbaycan'da buldu

Galatasaray aradığı sol beki Azerbaycan'da buldu
Güncelleme:

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek için Toral Bayramov'u radarına aldı.

Devre arası transfer döneminde Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u renklerine bağlayan Galatasaray'da sol bek transfer için de çalışmalar devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da eksik bölgeleri takviye etmek istiyor. Sacha Boey'un ayrılığının ardından Serge Aurier'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Bakambu'nun boşluğunu da Carlos Vinicius ile doldurdu. Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Angelino'nun takımdan ayrılmasının ardından Toral Bayramov için harekete geçildi. Sol bek transferini bir an önce tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte futbol direktörü Cenk Ergün, Karabağ forması giyen 22 yaşındaki sol beki izlemek için geçen hafta Azerbaycan'a gitti. İki kanatta da görev yapabilen Bayramov için olumlu rapor veren Cenk Ergün'ün Azerbaycan futbolunda dikkat çeken birkaç futbolcuyu daha izlediği öğrenildi.

Azerbaycanlı futbolcuların Türkiye liglerinde sayısının çoğaldığına dikkat çeken menajer Elvin Zeynalov; "Dileğimiz iki kardeş ülkenin futbolcularının aynı takımda oynaması. Azerbaycan'da çok yetenekli isimler var. Türk futboluna katkıları olacak çok yetenek var. Türkiye ligleri Azerbaycanlı oyuncular için de çok önemli bir alan. Toral Bayramov 3 büyüklerde oynayabilecek bir isim. Turan Manafov ve Ruslan Hacıyev'i de sayabiliriz. Daha çok isim var Azerbaycan'da" diye konuştu.

DHA

Etiketler Galatasaray galatasaray sol bek Toral Bayramov
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FAST ödemelerinde yeni dönem başladı FAST ödemelerinde yeni dönem başladı Depremde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş Depremde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş Hafize Gaye Erkan hakkında olay iddia: ''Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak'' Hafize Gaye Erkan hakkında olay iddia: ''Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak'' Kadınların siparişlerin ürünlerin paketlerine saldırı Kadınların siparişlerin ürünlerin paketlerine saldırı İstanbul'da adliye önünde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da adliye önünde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Adliye saldırganlarının öldürüldüğü anlar kamerada Adliye saldırganlarının öldürüldüğü anlar kamerada Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Türkiye nüfusu açıklandı: Nüfus artış hızında sert düşüş! Türkiye nüfusu açıklandı: Nüfus artış hızında sert düşüş!