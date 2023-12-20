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  5. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka, Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

GALATASARAY: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

YEDEKLER: Jankat, Eyüp, Zaha, Tete, Halil, Kaan, Ali Turap, Kazımcan, Ndombele, Bakambu

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can Keleş, Lasagna

YEDEKLER: Furkan, Emir, Sangare, Salih, Kerem Atakan, Samed, Lawrence, Adnan, Serdar Dursun

Etiketler Galatasaray galatasaray karagümrük ilk 11
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