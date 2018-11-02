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  5. 02 Kasım 2018 20:29

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Donk ile Ayew tartıştı!

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi iki takım oyuncuları tartışma yaşadı! Donk takımı ile birlikte taraftara giderken Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçti ve Ayew'e çarptı. Ayew sinirlenip Donk'un üzerine yürüdü. Takım arkadaşları Ayew'i güçlükle...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Donk ile Ayew tartıştı!
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Isınma sırasında yaşanan olayda, sarı-kırmızılı futbolcular kale arkasındaki taraftarları selamlamaya giderken sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçti. Tam bu sırada Galatasaraylı Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew çarpıştı.

Daha sonra iki futbolcu arasında kısa süreli gerginlik oldu. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Galatasaray , ryan donk , andre ayew , Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig
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