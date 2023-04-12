Galatasaray milli yıldızı kaptı!

Süper Lig'te şampiyonluğun en büyük favorisi konumundaki Galatasaray, gelecek sezonun transfer hazırlıklarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Nelsson'un yerine A Milli Futbol Takımı'nın yıldız ismi ile pazarlık masasında....

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 27. haftasında evinde sezonun zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Bu skorun ardından sarı kırmızılı ekip çok konuşulan maç sonrası puanını 63'e yükseltti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan farkı 6 oldu.

Ligin 28. haftasını bay geçecek olan Cimbom, 5 Şubat Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk etti.

Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Cimbom, Türkiye Kupası'na erken veda etti ve yoluna tek kulvarda devam etmeye başladı.

Sezona yeni teknik ekip ve yeni yönetim ile başlayan Cimbom, yaptığı transferle adından sıkça söz ettirdi.

Yeni sezon öncesi Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Sergio Oliviera gibi yıldızları katarken, devre arasında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Zaniolo'yu renklerine bağladı.

YENİ SEZONA BAŞLANDI

Bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biri olarak görülen Galatasaray, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

O İSİM BELLİ OLDU

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Çağlar Söyüncü cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Leicester City’de kendisine forma vermeyen teknik direktörün gidişiyle ümitlenen 27 yaşındaki savunmacı, sezon sonuna kadar takımı çalıştırması düşünülen geçici antrenörler göreve geldikten sonra da formayı alamadı.

Bu gelişmeler sonrası gemileri yakan ve ayrılık kararı alan yıldız oyuncu, Cimbom'a yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray Yönetimi ise fırsatı kaçırmayıp, Çağlar'la şimdiden anlaşarak yaz döneminin en kritik transfer hamlelerinden birini yapmaya hazırlanıyor.

Deneyimli savunmacının da Sarı-Kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığı, gelen haberler arasında.

NELSSON'UN YERİNE İLK HEDEF

Bundan sonraki süreç, diğer takımların yapacağı teklifler ve Galatasaray'ın sunacağı kontrat detaylarına göre şekillenecek.

Nelsson'un olası astronomik satışında, Danimarkalı savunmacının yerinin bonservis bedeli ödemeden doldurulması, diğer pozisyonlara yapılacak takviyeler konusunda yönetimin işini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor.