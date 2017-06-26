Galatasaray Pepe'yi reddetmiş !

Dünyaca ünlü stoperi yaşı nedeniyle istemeyen sarı-kırmızılılar, “İyi bir futbolcu ama emeklilik hayatı sürmek istiyor. Biz 31 yaşındaki Gomis’i alırken bile çok düşündük” diyerek kapıyı kapadı, tercihini Maicon’dan yana kullandı.

Real Madrid’in dünyaca ünlü futbolcusu Pepe, Beşiktaş’tan önce Galatasaray’a teklif edildi, sarı-kırmızılılar ise yaşı nedeniyle veto etti. Menajerler, İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyu ilk olarak Cim-Bom’a önerdi. Başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Tudor bir araya geldi ve Pepe’nin durumunu görüştü. Geçen sezon Real Madrid’de ancak 13 maça çıkabilen futbolcu, dönem dönem sakatlık yaşamış, bundan dolayı takımını yalnız bırakmıştı. Bu da Cim-Bom’un kafasını karıştırıyordu. Ancak diğer yandan da Rusya’daki Konfederasyonlar Kupası’nda tüm maçlarda 90 dakika oynayan bir savunmacı vardı.

Galatasaray’daki stoper zirvesinde, “Pepe’yi Galatasaray Müzesi’ne mi alacağız? Pepe iyi bir futbolcu ama burada emeklilik hayatı sürmek istiyor. Biz 31 yaşındaki Gomis’i alırken bile çok düşündük” değerlendirmesinde bulundukları bildirildi. Böylece Galatasaray bonservisi elinde olan ancak yaşı 34 olan Pepe ismini ortak bir kararla veto etti.

Portekizli stoperi düşünmeyen Cim-Bom, savunma için tercihini Maicon’dan yana kullandı. Brezilyalı oyuncu, yapılan değerlermeler sonunda Sao Paulo’dan transfer edildi.

Milliyet