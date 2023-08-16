Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Altın ne zaman coşacak? İslam Memiş yeni rekor serisi için tarih verdi

Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!

Dolar, Euro ve altın fiyatları kritik seviyede

Kim Kardashian bikiniyle bisiklete bindi

Benzine bir zam daha geldi

Türklerin Schengen çilesi! En çok vize reddi veren ülke belli oldu