Galatasaray'a şampiyonluk yolunda bir darbe daha

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son 6 haftada yalnızca 5 puan almayı başararak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızlılar puanını 62'ye yükseltirken 3.sırada kaldı.

Süper Lig'de 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, 9. dakikada golü buldu ama bu gol geçersiz sayıldı. Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarıda oyun orta saha mücadelesine dönerken, ilk gol Fatih Karagümrükten geldi. Maçın 60. dakikasında sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Salibur sol çaprazdan vurdu, Muslera'dan seken topu kale ağzında Ndao tamamladı ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

PENALTI İPTAL EDİLDİ



Karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ceza sahasına yerde kaldı ve Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı ve Karagümrük'e kırmızı kart kararlarını iptal etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Babel'in göğsüyle indirdiği topu Gedson Fernandes araya bıraktı, ceza alanının ilk metrelerinden Mostafa Mohamed bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı: 1-0

Dakika 9: Bu arada GOL öncesi Babel'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan bir izleme tavsiyesi geldi. Ali Palabıyık pozisyonu izleyecek.

Dakika 10:Pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Babel'in elle oynamasını belirledi ve golü iptal etti. 0-0'lık eşitlik sürüyor.

Dakika 12: Karagümrük gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topu Ndao ceza alanında kontrol etti, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Devamında Lens'in şutunda savunma gole izin vermedi.

Dakika 20: Karagümrük'ün sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun devamında Balkovec ortaladı, kale alanının hemen önünde bomboş kalan Roco yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.

Dakika 32: Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortasında Mostafa Mohamed yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Viviano ayağıyla golü önledi. Devamında Babel'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

Dakika 43: Karagümrük yine köşe vuruşunun devamında etkili oldu. Balkovec soldan ortaladı, savunmadan seken topa arka tarafta Ndao gelişine vurdu. Yerden seken topu Muslera kornere çeldi.

Dakika 59: Sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Salibur vurdu, Muslera'dan seken topu kale ağzında Ndao tamamladı: 0-1

Dakika 61: Karagümrük ceza sahasının hemen dışında Aksel'in kaptırdığı top sonrası Gedson Fernandes bekletmeden Babel'i gördü. Babel de önünü açıp boş durumda topu ağlara yolladı: 1-1

Dakika 78: Ali Palabıyık VAR incelemesinde Ryan Donk'un, Sobiech'in bacağına arkadan bastığını belirterek doğrudan kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray 10 kişi kaldı.

Dakika 92: Mevlüt'ün derinlemesine pasıyla bomboş durumda savunma arkasına sarkan Balkovec karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Muslera mutlak golü kurtardı.