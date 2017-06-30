Galatasaray'da Belhanda imzayı attı

Galatasaray'da yeni transferlerden Younes Belhanda için imza töreni düzenledi. Faslı oyuncu kendisini 2021 yılını kadar sarı kırmızılı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

İŞTE BELHANDA'NIN SÖZLERİ:

Türkiye'nin 1 numaralı kulübüne gelmekten dolayı çok mutluyum, ben de bu aileye dahil oldum. Galatasaray, Avrupa'da kupa kazanmış tek takım. F.Bahçe ve Beşiktaş teklif yaptığında hep G.Saray'ı bekledim, sonunda geldi. Sneijder'le oynamak büyük bir onur olacaktır. Gol atarsam her türlü akrobatik sevinci görebilirsiniz. Buraya futbol oynamaya geldim. Hocam Tudor nerede görev verirse sahaya çıkar orada oynarım."