Galatasaray'da deprem! Ülkesine giden yıldız isim ''geri dönmeyeceğim'' dedi

Galatasaray'ın bu yılki flaş transferi Hakim Ziyech, Afrika Kupası için gittiği ülkesinden sarı-kırmızılı yönetime gönderdiği mesajda "geri dönmeyeceğini" duyurdu.

Galatasaray sezon başı birçok yıldız ismi kadrosuna katarken bu isimlerden bazıları beklentilerin altında kalmış ve devre arasında takımdan gönderilmesi gündeme gelmişti.

Takvim'in haberine göre; Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele etmek üzere ülkesine giden Ziyech, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirirken bu görüşmede kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.



Erden Timur ile gerçekeştirdiği görüşmede Ziyech, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim" dediği ifade edildi.



Bu gelişme üzerine ayrılık kararı kesinleşti. Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.