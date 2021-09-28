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Galatasaray'da dikkat çeken iddia: ''Fatih Terim istifadan döndü''

Galatasaray'da dikkat çeken iddia: ''Fatih Terim istifadan döndü''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullanmıştı. Terim ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3-0 kaybedilen Kayserispor maçı sonrası sosyal medyada yazılanlardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğu, Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı istifasını açıklayacağı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; sahasında Göztepe 'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu.

 Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

"Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullanan Terim'in Kayseri yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yorumlara kırıldığı ve karar aşamasına geldiği öne sürüldü.

Son derece üzülen teknik adamın, Göztepe maçında olası bir puan kaybı sonrasında istifasının cebinde olduğu ve bunu basın toplantısında açıklamayı düşündüğü ifade edildi.

Etiketler Galatasaray galatasaray istifa fatih terim
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