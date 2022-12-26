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Galatasaray'da Kazımcan Karataş şoku!

Galatasaray'da Kazımcan Karataş şoku!
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Galatasaray, dün oynanan İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol ayağında kopma ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray, İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kazımcan Karataş'ın yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş, olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kazımcan Karataş'ın yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray kazımcan karataş sakatlık
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