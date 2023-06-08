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Galatasaray'dan Gomis'e veda

Galatasaray'dan Gomis'e veda
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Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için bir veda mesajı yayımladı.

Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü kulübe ve taraftarlara veda etti.

Gomis yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım. Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ise yıldız golcüsüne "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" mesajıyla veda etti.

Etiketler Galatasaray Bafetimbi Gomis galatasaray veda
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