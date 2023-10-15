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Gedson Fernandes Galatasaray'ı istiyor

Gedson Fernandes Galatasaray'ı istiyor
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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Beşiktaş'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçta forma giymek istediğini açıkladı.

Beşiktaş, haftaya Galatasaray’la deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde sürdürürken Gedson Fernandes takımdan ayrı güçlendirme ve koşu çalışmalarına başladı.

Hafta boyu durumu takip edilecek Fernandes’in iğneyle de olsa derbide sahaya çıkmak istediği öğrenildi.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Etiketler Beşiktaş Galatasaray Gedson Fernandes galatasaray beşiktaş derbi yıldız
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