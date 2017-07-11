Göztepe’nin cezası çileye döndü

Tribünlerden sahaya atılan meşaleler yüzünden 4 kez duran ve 28 dakika uzayan finaldeki saha olayları yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan yeni sezondaki ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, asıl şoku bugün gerçekleşen Spor Toto Süper Lig fikstür çekiminde yaşadı.

Fikstür gereği İzmir’deki ilk iç saha müsabakasında Fenerbahçe’yi, 3. haftadaki ikinci iç saha randevusunda ise Trabzonspor’u ağırlayacak Göztepe, cezası yüzünden bu karşılaşmalarda seyirci desteğinden yoksun kalacak.

İç saha maçlarını 6041 koltuk kapasiteli Bornova Stadı’nda oynama kararı alan Göztepe, talimatname gereği cezalı olduğu müsabakalarda rakip takım taraftarına stat kapasitesinin yüzde 5’i kadar yer ayırmak zorunda kalacak. Bu durumda Göztepe seyircisinin giremeyeceği ilk iki iç saha randevusunda Fenerbahçe ve Trabzonspor’a 302 taraftarı destek verecek.

Süper Lig’de taraftarının huzuruna ilk kez 5’inci haftada oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasıyla çıkacak sarı kırmızılı ekip, şampiyon Beşiktaş’ı 11’inci haftada misafir edecek. 13. haftada Akhisar Belediyespor’u ağırlayacak olan Göztepe, ilk yarının son haftasındaı Galatasaray deplasmanına giedecek, Cimbom’u ise ligin son maçında konuk edecek.

YÜZLER ASILDI

Göztepe’nin 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de dört büyüklerle oynayacağı iç saha maçlarının ikisinde cezalı olması, İzmir’deki Galatasaray karşılaşmasını ise son haftaya rastlaması hem yönetimin hem taraftarın yüzünü astı. Yüksek hasılat elde etmeyi planladığı iki müsabakayı sadece 302 misafir takım seyircisi önünde oynamanın şokunu yaşayan yöneticiler, bu tablonun henüz fiyati belirlenmeyen kombine bilet satışlarını da etkilemesinden endişe ediyor.

Bu arada yeni kurulmaya çalışılan takımın ilk haftalarda Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak olması da teknik heyeti endişelendiriyor. Hasretle bekledikleri takımlarını iki güçlü takım karşısında seyredemeyecek taraftarlar ise kahroluyor.

TALİMATLAR NE DİYOR?

MADDE 99 – SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASININ UYGULANMASI

(2) Seyircisiz oynanan müsabakalarda, misafir takımın cezalı olmaması şartıyla stadyum oturma kapasitesinin en fazla %5’i oranında misafir takım taraftarı stadyuma girebilir. Bu durumda, elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında sadece misafir takım kartlarına (ceza alındıktan sonra alınan kartlar hariç) bilet satışı yapılır. Elektronik bilet uygulanmayan müsabakalarda, bu kontenjan dahilindeki biletler ev sahibi kulüp tarafından en geç müsabakanın başlamasına 48 saat kala misafir kulübe teslim edilir ve satışlar misafir kulüpler tarafından yapılır.