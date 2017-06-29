Issam Chebake Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Le Havre forması giyen Issam Chebake ile her konuda anlaştı. 27 yaşındaki Faslı oyuncunun 1-2 gün içinde Malatya'ya gelerek imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor Fransa Ligi ekiplerinden Le Havre'de forma giyen 27 yaşındaki sağ bek Issam Chebake ile her konuda anlaştı.

Bonservisi elinde olan Faslı futbolcu Malatya'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak. Faslı futbolcunun ismi Bursaspor ile de anılmıştı.

Son 3 sezonda Le Havre forması giyen Issam Chebake çıktığı 112 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Yeni Malatyaspor daha önce yine Fransa Ligi ekiplerinden Nancy'de forma giyen eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmıştı.



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