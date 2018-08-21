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  5. 21 Ağustos 2018 13:15

İşte eski Galatasaraylı'nın yeni takımı...

Galatasaray'da iki sezon kiralık oynayan Jason Denayer'ın yeni takımı belli oldu.

İşte eski Galatasaraylı'nın yeni takımı...
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Galatasaray'da iki sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yıl da transfer edilmek istenen Jason Denayer'in yeni kulübü belli oldu.

Galatasaray'da iki sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yıl da transfer edilmek istenen Jason Denayer'in yeni kulübü belli oldu.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Belçikalı savunmacının Fransa Ligue 1 takımı Lyon'a satıldığını resmen duyurdu.

Ada ekibinin açıklamasında, "Bonservisiyle birlikte Lyon'a katılan Jason Denayer'e bol şans" ifadeleri kullanıldı.

Bu transfer için Fransız ekibinin, Manchester City'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Denayer ise Lyon'da yıllık 2 milyon Euro maaş kazanacak.

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