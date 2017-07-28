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  5. 28 Temmuz 2017 15:47

Karabükspor Gheorghe Grozav'ı transfer etti

Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, Gheorghe Grozav transferini resmen açıkladı.

Karabükspor Gheorghe Grozav'ı transfer etti
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Gül, yaptığı açıklamada, Avusturya’da ikinci etap kamp çalışmalarını  sürdürdüklerini vurgulayarak, bu sürede oynadıkları 3 hazırlık maçından da iyi  oyunla galip ayrıldıklarını söyledi.

Sonuçtan çok oyunun kendilerini memnun ettiğini anlatan Gül, teknik  heyet dahil uyum içinde olan bir takım görüntüsüne kavuştuklarını belirtti.

Gül, transferi için uzun süre uğraştıkları Rumen futbolcu Gheorghe  Grozav ile 3 yıllık sözleşme imzalandığına işaret ederek, "Uzun zamandır '10'  numara konusunu konuşuyorduk. Ofansif olarak bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız  vardı. Giden Abdou Razack Traore'den sonra o bölgeye transfer yapmamız  gerekiyordu ve bu boşluğu da Grozav transferi ile doldurmuş olduk. Grozav, takıma  önemli katkı sağlayarak güç katacaktır." diye konuştu.

Karabükspor Gheorghe Grozav
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