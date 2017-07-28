Karabükspor Gheorghe Grozav'ı transfer etti

Gül, yaptığı açıklamada, Avusturya’da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, bu sürede oynadıkları 3 hazırlık maçından da iyi oyunla galip ayrıldıklarını söyledi.

Sonuçtan çok oyunun kendilerini memnun ettiğini anlatan Gül, teknik heyet dahil uyum içinde olan bir takım görüntüsüne kavuştuklarını belirtti.

Gül, transferi için uzun süre uğraştıkları Rumen futbolcu Gheorghe Grozav ile 3 yıllık sözleşme imzalandığına işaret ederek, "Uzun zamandır '10' numara konusunu konuşuyorduk. Ofansif olarak bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Giden Abdou Razack Traore'den sonra o bölgeye transfer yapmamız gerekiyordu ve bu boşluğu da Grozav transferi ile doldurmuş olduk. Grozav, takıma önemli katkı sağlayarak güç katacaktır." diye konuştu.