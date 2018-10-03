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  5. 03 Ekim 2018 17:01

Mehmet Topal isyan etti: "Hak etmedim"

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Çaykur Rizespor maçının ardından taraftarların küfürlerinden dolayı isyan etti.

Mehmet Topal isyan etti: Hak etmedim
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Spor Toto Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, maçın ardından takım kaptanları Volkan Demirel ileMehmet Topal taraftarların yanına giderek özür diledi. Ancak farklı mağlubiyetten dolayı oldukça sinirli olan taraftarlar küfürlü tezahüratta bulunca, özellikle Mehmet Topal bu durumdan dolayı isyan etti. 
 
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Ben bu küfürleri hak etmedim. Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri, kulübümü yüceltmek için gerek ben, gerek ailem varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Karşılığı bu olmamalı." ifadelerini kullandı. 
 

Mehmet Topal
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