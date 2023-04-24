Nefes kesti: 6 gollü maçta Başakşehir, Giresunspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken kazanan takım Başakşehir oldu.

Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf Başakşehir oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj ile 25. ve 45+2. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti.

Bu skorun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Giresunspor ise 27 puanla 16. basamakta yer buldu.



Başakşehir, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.