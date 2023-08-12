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Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu
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Adana Demirspor'un Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru Suudi Arabistan ekiplerinden Alfayha'ya transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, genç futbolcu Henry Onyekuru transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Henry Onyekuru ile ilgili resmi gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC'ye transfer oldu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un formasını toplamda 30 karşılaşmada sırtına geçiren başarılı kanat oyuncusu 8 kez fileleri sarsarken, 3 kez de takım arkadaşlarına servis yaptı.

Etiketler Henry Onyekuru Onyekuru transfer
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