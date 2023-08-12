Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu
Adana Demirspor'un Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru Suudi Arabistan ekiplerinden Alfayha'ya transfer oldu.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, genç futbolcu Henry Onyekuru transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Henry Onyekuru ile ilgili resmi gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC'ye transfer oldu.
Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un formasını toplamda 30 karşılaşmada sırtına geçiren başarılı kanat oyuncusu 8 kez fileleri sarsarken, 3 kez de takım arkadaşlarına servis yaptı.
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